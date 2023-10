Mangiante | «Lukaku è tornato a spaccare la rete! Roma coccola»

Leggi su inter-news

(Di sabato 28 ottobre 2023)domenica ritornerà a Milano per sfidare l’Inter con la maglia della. A parlarne anche il giornalista. Le sue parole a Sky Sport 24.TO ? Angelosul mood del belga a: «la rete. Uno perché ha trovato un ambiente perfetto per lui, che logià dal suo arrivo a, due perché ha un allenatore di livello come Mourinho, che già lo conosceva. Secondo miglior attacco per la. Lautaro Martinez esono due grandissimi centravanti in grado di spostare l’andamento di un campionato». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non ...