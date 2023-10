M O | Mantovano | piazza di oggi? Non tollereremo dissenso violento

Leggi su ildenaro

(Di sabato 28 ottobre 2023) Roma, 28 ott. (askanews) – Il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Alfredoha espresso preoccupazione per la manifestazione pro-Palestina che si svolgerà nel pomeriggio dia Roma. Parlando all’assemblea nazionale di Azione e rispondendo sul tema della sicurezza interna nei paesi europei dopo l’attacco di Hamas,ha sottolineato che non verranno tollerate “violazioni al codice penale” e aggiunto che il fatto che la Cgil si sia “sfilata non è un buon segnale”. “Noi – ha spiegato l’esponente del Governo – abbiamo fatto una scelta, in continuità con la tradizione italiana in materia di sicurezza, quello di non vietare le manifestazioni, non perché siamo lassisti, ma perché riteniamo che il, anche deciso, debba trovare i suoi spazi” ma “deciso non ...