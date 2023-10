M O | l’attacco di Israele a Gaza | bombardamenti e incursioni

Leggi su ildenaro

(Di sabato 28 ottobre 2023) Milano, 28 ott. (askanews) – Nella sera di venerdì 27 ottobre, poco prima dell’inizio dello Shabbath, le forze militari israeliane hanno lanciatonella Striscia di, prima con pesantiaerei, poi condi terra. Il tutto dopo cheera stata isolata dal resto del mondo con il blocco dei cellulari e di Internet, oltre che delle forniture elettriche. Dalle tv internazionali arrivano quindi immagini una città al buio illuminata da frequenti esplosioni. Le forze israeliane hanno annunciato un’espansione delle operazioni di terra, ma hanno fatto anche sapere che non si tratta delle massiccia invasione della Striscia. Mentre le operazioni militari erano in corso, l’Assemblea generale dell’Onu ha votato la risoluzione proposta dalla Giordania per un immediato ...