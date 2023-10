Luxuria confessa alla mamma di avere un fidanzato | la reazione è epica

Leggi su biccy

(Di sabato 28 ottobre 2023) “Vladimir si chiamava Vladimiro, il nome del nonno. Prima si usava così col primogenito maschio“, con queste parole Michela,di Vladimir, ha parlato di sua figlia a Verissimo da Silvia Toffanin. “Io che lei fosse una femmina l’ho sempre saputo, ma volevo la certezza. Ho pensato ‘se io non l’avessi accettata l’avrei persa’ e chissenfrega della gente e di cosa pensano, io voglio mia figlia. I miei figli li ho fatti e nessuno si può permettere di parlare male di loro, mio marito mi chiama la tigre. I figli sono pezzi di cuore, come puoi rifiutare chi hai portato in pancia per nove mesi?”. Vladimir: “Mianon ha mai smesso di essere” Anche Vladimirda Silvia Toffanin ha detto la sua: “Mianon mi ha mai vista in abiti femminili ...