Luis Enrique | «Giochiamo alle 13 e fuori casa | ci sono tutte le condizioni per non essere concentrati»

Leggi su ilnapolista

(Di sabato 28 ottobre 2023) Domani il Psg disarà impegnatocontro il Brest. I pariginiterzi con 18 punti e una partita in meno rispetto al Nizza che ha giocato ieri sera.affronta il Brest dopo l’impegno in Champions contro il Milan, vittoria per 3-0 al Parco dei Principi. Le parole del tecnico spagnolo riportate dall’Equipe. Contro il Brest una partita pericolosa dopo il Milan? «partite trappola, ma qui forse soprattutto a causa del programma (gioca13). Non abbiamo mai giocato in questa fascia oraria.e cileper non...