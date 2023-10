Lucca Comics | forfait di ZeroCalcare per patrocinio ambasciata di Israele alla manifestazione

(Di sabato 28 ottobre 2023) Il noto fumettistanon andrà a& Games in programma adall'1 al 5 novembre 2023. Lo ha annunciato questa mattina, 28 ottobre 2023, sui propri profili social. Il motivo, ha spiegato, è ildell'israeliana in Italia L'articolo proviene da Firenze Post.

La decisione del celebre fumettista Michele Rech, vero nome di Zerocalcare , di non partecipare aperché l'evento è patrocinato anche dall'ambasciata di Israele , fa discutere molto la ...

Ponte di Ognissanti, Lucca batte anche Parigi: è la città più richiesta d'Italia Corriere Fiorentino

Il leader della Lega su X: "La penso al contrario di chi per questo annulla la propria presenza" ...Michele Rech, in arte Zerocalcare, celebre fumettista e autore di due serie televisive su Netflix (Strappare lungo i bordi e Questo mondo non mi renderà ...