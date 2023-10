Lombardia | Mazzali | ' estate d' oro | 27 mln di presenze in 5 mesi | laghi superstar'

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 28 ottobre 2023) Milano, 28 ott. (Adnkronos) - "Lachiude una stagione estiva d'oro, oltre ogni previsione. Sono stati più di 9 milioni gli arrivi e oltre 27 milioni lenella nostra Regione da maggio e settembre 2023. Con iindiscussi leader dell'attrattività". Sono alcuni dei numeri illustrati ieri pomeriggio dall'Assessore a Turismo, Moda e Marketing territoriale di Regioneal Grand Hotel Villa Serbelloni di Bellagio, in occasione dell'assemblea dell'Associazione albergatori di Como, preceduta da una giunta di Federalberghi, guidata dal presidente Fabio Primerano. "Sono state largamente superate sia le previsioni elaborate dagli istituti di ricerca (come Demoskopika) che a maggio 2023 prospettavano numeri da record per l', stimando per la ...