Loftus-Cheek quando rientra? Le ultime da Milanello

Leggi su dailymilan

(Di sabato 28 ottobre 2023) Bisognerà attendere ancora qualche giorno, Stefano Pioli alla vigilia di Napoli-Milan lo ha detto a chiare lettere. Rubennon partirà con i compagni direzione Campania, Stadio Maradona: il centrocampista inglese non ha ancora del tutto smaltito le scorie dell’infortunio accusato a fine settembre alla regione pubo-adduttoria (“evento distrattivo di grado lieve” era stato il responso degli esami effettuati dallo staff medico del Milan). Tornerà probabilmente in campo a San Siro il prossimo weekend, in campionato, nel match tra Milan e Udinese valido per l’undicesima giornata. «Ruben è guarito dalla lesione che aveva avuto a un muscolo particolare – ha spiegato Pioli durante l’ultima conferenza stampa aprima della sfida agli azzurri di Rudi Garcia – ma ora soffre di una infiammazione addominale pubica. Sta meglio, ...