Lo strudel di mele | ricetta semplice e veloce

Leggi su pianetadonne.blog

(Di sabato 28 ottobre 2023) Alzi la mano chi ama lodi? Avete presente quel rotolo di pasta friabile ripieno di frutta a pezzettini, pinoli, uvetta, dal retrogusto speziato e agrumato di cannella e limone? A me piace tantissimo e quando vado al ristorante è sicuramente il mio dessert d’elezione! Oggi facciamo insieme lacompleta di base, ma volendo possiamo usare anche la pasta sfoglia già pronta. Vediamo insieme come fare. Lodi: ingredienti e preparazione Per questaci serviranno: per la base: 200 g farina “0” 35 ml olio di semi 60 ml d’acqua 20 ml di liquore strega o limoncello 20 gr di zucchero per la farcitura: 415 gr di zucchero 30 gr di gherigli di noce tritati grossolanamente 30 gr di uvetta 2 cucchiai di Rum mezzo limone ...