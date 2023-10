LIVE – Sudtirol-Sampdoria 1-1 | Serie B 2023 2024 DIRETTA

Leggi su sportface

(Di sabato 28 ottobre 2023) Ladi, match valido per l’undicesima giornata di. Allo stadio Druso di Bolzano i padroni di casa, protagonisti di un avvio positivo e in zona playoff, ospitano i doriani che hanno vinto nello scorso turno dopo un lunghissimo periodo difficile e ora vogliono risalire la china. Chi riuscirà ad avere la meglio? Appuntamento fissato alle ore 14 di sabato 28 ottobre. COME SEGUIRLA Sportface.it vi terrà informati in tempo reale con lascritta. PER AGGIORNARE LAPREMERE F5 O FARE REFRESH1-1 (53? Gonzales, 77? Merkaj) 81?- Doppio cambio nella Samp: dentro Girelli e De Luca, fuori Esposito e Kasami 77?- GOL ...