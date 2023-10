LIVE Sinner-Rublev 7-5 7-65 | ATP Vienna 2023 in DIRETTA | un favoloso azzurro trova una vittoria magnifica | in finale c’è Medvedev

Leggi su oasport

(Di sabato 28 ottobre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAPERCHÉÈ UNO SCONTRO DIRETTO DECISIVO PER IL 4° POSTO NELLA RACE 18:33 La nostradisi chiude qui, grazie mille per averci seguito. Un saluto e una buona serata a tutti gli amici di OA Sport, appuntamento a domani per la! 18:31 Ora si pensa già a domani, quando andrà in scena unache quest’anno si è già vista più volte, l’ultima in ordine cronologico a Pechino il mese scorso. Infatti l’avversario disarà il russo Daniil, in quella che promette di essere una partita spettacolare. 18:30è quindi certo di mantenere il quarto posto nel ranking nella ...