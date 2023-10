LIVE Sci alpino | Gigante femminile Soelden 2023 in DIRETTA | si riparte! Mowinckel squalificata | tra poco Zenere e Goggia Brignone in testa

Leggi su oasport

(Di sabato 28 ottobre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12.55 Attenzione a Mikaela Shiffrin, apparsa sottotono nella prima frazione, ma potrebbe scatenarsi nella seconda. 12.53 Temperatura dell’aria di 1 °C, non c’è vento. Splende il sole, la neve è dura e compatta. 12.50 Marta Bassino deve assolutamente cambiare marcia dopo una prima manche in cui non è mai apparsa brillante. Il distacco dal podio è di 6 decimi: non è impossibile. 12.47 Peraltro un successo consentirebbe adi salire a quota 22 in Coppa del Mondo, eguagliando Sofianella classifica delle italiane più vincenti. Un duello destinato a durare almeno fino a Milano-Cortina 2026. 12.45 Federicainsegue la seconda vittoria della carriera sul Rettenbach di. La prima risale addirittura a 8 anni fa! 12.42 Sofia ...