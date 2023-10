LIVE Sci alpino | Gigante femminile Soelden 2023 in DIRETTA | la startlist | Bassino e Brignone nel primo gruppo

Leggi su oasport

(Di sabato 28 ottobre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAI PETTORALI DI PARTENZA DELProgramma, orari, Tv e streaming deldi– Presentazione deldi– Le azzurre convocate per ildi– Classifica della Coppa del Mondo2022-– Calendario di Coppa del Mondo-2024 – Riparte la Coppa del Mondo di sci, Italia a caccia di volti nuovi – Elisa Platino e Asja Zenere: una stagione per crescere – Le favorite per la Coppa del Mondo-2024 – Tutti i podi dell’Italia a– Le favorite per la Coppa del Mondo di ...