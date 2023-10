LIVE Nuova Zelanda-Sudafrica | Finale Mondiali 2023 in DIRETTA | in palio il titolo e il record assoluto

Leggi su oasport

(Di sabato 28 ottobre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAAmici ed amiche di OA Sport, buonasera e benvenuti/e alladi, match valido per ladeidi rugby. Allo Stade de France di Saint-Denis è giunto il momento della verità, sarà la sfida delle sfide a decidere la nazione che questa sera salirà sul tetto del Mondo! Il cammino per queste due formazioni non è stato semplice: laha perso il match inaugurale contro la Francia e ha concluso il gruppo A in seconda posizione, mentre ai quarti diha superato l’Irlanda (28-24) e in semil’Argentina (44-6), ilha ...