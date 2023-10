LIVE Nuova Zelanda-Sudafrica 6-12 | Finale Mondiali 2023 in DIRETTA | inizia il secondo tempo!

Leggi su oasport

(Di sabato 28 ottobre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA47? Cartellino giallo per Kolisi, si torna per dieci minuti in parità numerica. 45? Arendse perde la presa a pochi centimetri dalla meta, touche neozelandese nei propri 5 metri. 44? La prima mischia deltempo è per il! 42? Fallo in attacco per ilad un passo dalla meta. 41?IL22:01 Le squadre stanno facendomente il proprio ingresso in campo. 21:58 Primi 40? di gioco estremamente fisici, ma questo ce lo si poteva aspettare, un cartellino giallo di Frizell e un rosso di Cane hanno condizionato fino a questo momento il match e continueranno a farlo visto che gli All Blacks dovranno giocare tutto iltempo in ...