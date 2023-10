LIVE Nuova Zelanda-Sudafrica 11-12 | Finale Mondiali 2023 in DIRETTA | prima meta del match per gli All Blacks!

Leggi su oasport

(Di sabato 28 ottobre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA60? Mo’unga non trasforma la, ilresta avanti. 59? QUESTA VOLTA ARRIVA LA! Barrett sigla la 43esimain maglia neozelandese. 58? Fase molto confusionaria, touche per gli All Blacks dentro i 5 metri avversari. 56? NULLA DI FATTO! L’arbitro ha rivisto l’azione al video e laneozelandese si trasforma in un calcio di punizione. 55?DELLA PARTITA PER LA! Aaron Smith riapre la partita sfruttando la parità numerica. 53? Gli All Blacks provano a ripartire da una touche. 51? Mischia con inserimento per il. 49? Con una grande azione Codie Taylor guadagna quasi 20 metri da solo. 47? ...