LIVE Nuova Zelanda-Sudafrica 0-0 | Finale Mondiali 2023 in DIRETTA | inizia la finale | sarà battaglia!

Leggi su oasport

(Di sabato 28 ottobre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA2? Subito una touche in favore degli All Blacks. 1? SI COMINCIA! 20:58 Ora tutto in rigoroso silenzio per lo spettacolo degli All Blacks! 20:55 Le squadre stanno facendo il proprio ingresso in campo, è il momento degli inni nazionali! 20:52 Larisponde con: Beauden Barrett, Will Jordan, Rieko Ioane, Jordie Barrett, Mark Tele’a, Richie Mo’unga, Aaron Smith, Ardie Savea, Sam Cane, Shannon Frizell, Scott Barrett, Brodie Retallick, Tyrel Lomax, Codie Taylor, Ethan de Groot. 20:49 Questa la formazione ufficiale del: Damian Willemse, Kurt-Lee Arendse, Jesse Kriel, Damian de Allende, Cheslin Kolbe, Handré Pollard, Faf de Klerk, Duane Vermeulen, Pieter-Steph du Toit, Siya Kolisi, Franco Mostert, Eben Etzebeth, Frans Malherbe, Bongi Mbonambi, ...