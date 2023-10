LIVE MotoGP | GP Thailandia 2023 in DIRETTA | pole di un Martin imprendibile | Bagnaia in seconda fila Alle 10 00 la Sprint Race

(Di sabato 28 ottobre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA GRIGLIA DI PARTENZA LA CRONACA DELLE QUALIFICHE 6.38 La nostradelle qualifiche del Gran Premio diditermina qui. Grazie per averci seguito e appuntamento10.00 con la. Un caro saluto e a più tardi. 6.36 La sorpresa principale è stata sicuramente quella di Luca Marini che con un gran giro si è avvicinato aha limitato i danni: dalla sesta posizione si può fare un’ottima gara avendo un buon ritmo. 6.34 Per Jorgeè la quartaposition stagionale, la tredicesima in. 6.32 Questa la classifica del ...

Tutto in diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sporte in streaming su NOW GP THAILANDIA, LE PRE - QUALIFICHEDisegnato dall'architetto tedesco Herman Tilke e 'griffato' Chang, la tipica birra ...

MotoGP Thailandia LIVE: pole e Sprint Race in diretta da Buriram La Gazzetta dello Sport

GP Thailandia, qualifiche LIVE: caccia alla pole Sky Sport

Diggia scatterà 13°, 21° e ultimo Bastianini. Griglia di partenza valida sia per la Sprint di oggi alle 10 sia per la gara "lunga" di domenica alle 9. Tutto in diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport ...Quarta pole di fila per Jorge, che precede Marini e Aleix Espargaro; Pecco manca nell'ultimo tentativo ed è sesto ...