LIVE MotoGP | GP Thailandia 2023 in DIRETTA | pole da urlo per Martin davanti a Marini Bagnaia sesto

Leggi su oasport

(Di sabato 28 ottobre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA6.38 La nostradelle qualifiche del Gran Premio diditermina qui. Grazie per averci seguito e appuntamento alle 10.00 con la Sprint Race. Un caro saluto e a più tardi. 6.36 La sorpresa principale è stata sicuramente quella di Lucache con un gran giro si è avvicinato aha limitato i danni: dalla sesta posizione si può fare un’ottima gara avendo un buon ritmo. 6.34 Per Jorgeè la quartaposition stagionale, la tredicesima in. 6.32 Questa la classifica del Q2: 1 Jorge89 1:29.287 7 / 8 1:41.565 0.000 0.000 Prima Pramac ...