LIVE MotoGP | GP Thailandia 2023 in DIRETTA | doppietta Aprilia nelle FP2 | tra poco il via alle qualifiche

Leggi su oasport

(Di sabato 28 ottobre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA5.41 Bezzecchi ha mollato la presa, mentre Aleix Espargarò si mette in seconda posizione a 41 millesimi:con il compagno di squadra Maverick Vinales. 5.40 Gran primo settore per Bezzecchi che potrebbe fare un giro molto interessante. 5.39 Zarco al primo vero tempo cronometrato in inserisce in decima posizione. 5.37 Quartararo fa un passo avanti e si mette secondo a 67 millesimi da Vinales, poi c’è Oira staccato dipiù di un decimo dal leader. 5.35 Martin sale in terza posizione a 259 millesimi, Bagnaia quinto a 269 millesimi: i due contendenti del Mondiale divisi da soli 10 millesimi. 5.33 Parte anche il primo giro in quest’ultima run di Jorge Martin: entra nel vivo quest’ultima sessione di prove libere. 5.32 Siamo entrati negli ultimi dieci ...