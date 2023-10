LIVE MotoGP | GP Thailandia 2023 in DIRETTA | cominciano le FP2 a Buriram

Leggi su oasport

(Di sabato 28 ottobre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA5.10 BANDIERA VERDE! Via alle FP2 di. 5.07 Bagnaia che ieri ha dichiarato la competitività delle Aprilia ufficiali di Espargarò e Vinales: chissà che non possano essere le principali sorprese di questo fine settimana. 5.01 Fondamentale per Bagnaia aver evitato il passaggio dal Q1 come successo negli ultimi due GP: il venerdì è stato sicuramente più positivo e potrà arrivare più pronto già per la Sprint Race. 4.56 Questa la classifica delle pre-qualifiche di ieri, con i primi 10mente qualificati per il Q2: 1 89 Jorge MARTIN SPA Prima Pramac Racing DUCATI 2 12 Maverick VIÑALES SPA Aprilia Racing APRILIA 3 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing APRILIA 1’31.171 16 19 0.651 0.159 333.3 4 5 Johann ZARCO FRA Prima Pramac Racing DUCATI 5 10 Luca MARINI ITA Mooney VR46 ...