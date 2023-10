LIVE MotoGP | GP Thailandia 2023 in DIRETTA | comincia il Q2

Leggi su oasport

(Di sabato 28 ottobre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA6.18 Primo giro cronometrato per Quartararo: 1:30.503. Francese che è battuto subito da Bezzecchi: 1:30.114. 6.16 Tutti in pista, l’unico a rimanere ai box finora è Alex Marquez. 6.15 BANDIERA VERDE! Via al Q2. 6.13 Ci aspetta adesso il Q2 con Bagnaia che può dare del filo da torcere a Martin per la pole: Pecco è sembrato in palla nelle FP2. 6.11 Le qualifiche sono sicuramente il principale aspetto sul quale deve lavorare Fabio Di Giannantonio: quest’anno in gara spesso e volentieri ha mostrato di avere un gran passo, ma partendo sempre dalle retrovie. 6.09 Questi i tempi del Q1: 1 Alex MARQUEZ 73 Q2 1:29.743 8 / 8 1:29.743 0.000 0.000 Gresini RacingDucati 2 Marc MARQUEZ 93 Q2 1:29.830 7 / 8 1:30.437 0.087 0.087 Repsol Honda Team Honda 3 Fabio DI GIANNANTONIO 49 1:29.850 7 / ...