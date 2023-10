LIVE Lecce-Torino 0-0 | di Banda la prima conclusione

(Di sabato 28 ottobre 2023) Terzo match della 10ª giornata di Serie A 2023/24. Al Via del Mare va in scena. Punti pesanti per due squadre dall'andamento...

Al Via del Mare, il match valido per la decima giornata di Serie A 2023/2024 trae Torino: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAl Via del Mare,e Torino si affrontano nel match valido per la decima giornata di campionato di Serie A 2023/2024.- Torino 0 - 0: sintesi e moviola 1 - Inizia il match. Migliore ...

LIVE! Lecce-Torino 0-0 Toro News

Lecce-Torino 0-0 LIVE: Sanabria-Pellegri dal 1' Sky Sport

22' Punizione conquistata da Buongiorno sulla trequarti in posizione centrale. Schema da dimenticare e riparte il Lecce. 21' Bella azione veloce del Toro che si conclude con il passaggio teso di ...Prima del fischio d'inizio contro il Torino, mister D'Aversa ha parlato a Dazn della sfida contro il Torino. "Dobbiamo fare una grande prestazione, affrontiamo una rosa ...