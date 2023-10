LIVE Juve-Verona | le formazioni ufficiali | dal 1' con Kean solo uno fra Vlahovic e Chiesa Fuori Ngonge

(Di sabato 28 ottobre 2023) Occasione da non perdere per lantus di Massimiliano Allegri, che nonostante le assenze per infortuni e "contrattempi" vari ha...

Commenta per primo Occasione da non perdere per la Juventus di Massimiliano Allegri , che nonostante le assenze per infortuni e 'contrattempi' vari ha la possibilità di salire in cima alla classifica ...

LIVE Alle 20.45 Juve-Verona: ufficiale, Allegri con Vlahovic-Kean La Gazzetta dello Sport

LIVE Juve-Verona, le formazioni ufficiali: dal 1' con Kean solo uno fra Vlahovic e Chiesa|Primapagina Calciomercato.com

19:47 - Ecco la formazione del Verona: Verona (3-4-1-2): Montipò; Magnani, Dawidowicz, Terracciano; Faraoni, Hongla, Folorunsho, Doig; Duda; Bonazzoli, Djuric 9:39 - Ecco ...SECONDO TEMPO 41' OCCASIONE LECCE! Su un ulteriore cross in mezzo, Piccoli di testa fa sponda verso la porta, Savic esce di pugno e prende un calcio sul braccio. 40' Fallo di ...