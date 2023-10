(Di sabato 28 ottobre 2023) Occasione da non perdere per lantus di Massimiliano Allegri, che nonostante le assenze per infortuni e "contrattempi" vari ha...

All'Allianz Stadium, il match valido per la decima giornata di Serie A 2023/2024 trae Verona: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAll'Allianz Stadium,e Verona si affrontano nel match valido per la decima giornata di campionato di Serie A 2023/2024.- Verona 0 - 0: sintesi e moviola Aggiornamenti dalle 20.45 ...

LIVE Juve-Verona 0-0: ufficiale, Allegri con Vlahovic-Kean La Gazzetta dello Sport

LIVE Juve-Verona, le formazioni ufficiali: dal 1' con Kean solo uno fra Vlahovic e Chiesa|Primapagina Calciomercato.com

Di seguito le ultime di formazione su Juventus-Verona, raccolte dagli inviati di TUTTOmercatoWEB.com: Juventus-Verona - Sabato 28 ottobre, ore 20.45 .La cronaca in diretta di Juventus-Verona, in programma oggi alle ore 20:45, in TV su Sky e DAZN. Il risultato in tempo reale della partita di oggi, le ultime news sulle formazioni ufficiali, i gol e ...