LIVE Juve-Verona 0-0 | Kean scatenato | occasioni quasi solo per lui

(Di sabato 28 ottobre 2023) Occasione da non perdere per lantus di Massimiliano Allegri, che nonostante le assenze per infortuni e "contrattempi" vari ha...

Commenta per primo Di seguito la rassegna degli episodi arbitrali in- Verona, anticipo serale del sabato della decima giornata di Serie A:- Verona, 28/10 alle 20:45 Arbitro: Feliciani Assistenti: Carbone e Giallatini Quarto uomo: La Penna Var: Nasca Avar: Abbattista 15' - Kean segna con un'azione personale meravigliosa, ma parte in ...

Juve-Verona 0-0 LIVE: gol annullato a Kean Sky Sport

Edizione digitale · Juve-Verona, la super azione di Kean e il gol annullato per fuorigioco · Prima pagina di oggi ...31' ANCORA KEAN! Quando ha spazio se lo prende tutto. Vlahovic per il collega di reparto. Tunnel e conclusione a lato. 28' Faraoni calibra il traversone verso Djuric, che non riesce ...