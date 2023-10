LIVE – F1 | GP Messico 2023 | le prove libere 3 DIRETTA

Leggi su sportface

(Di sabato 28 ottobre 2023) Ladelle3 del Gran Premio dela Città del: seguiremo di seguito assieme le FP3, che dureranno al solito un’ora, tornando dopo due weekend in cui vi era stata la sprint, e saranno propedeutiche alle qualifiche della serata. Nelle FP3 si prepara dunque la caccia alla pole: chi otterrà il miglior tempo? Appuntamento alle ore 19.30 di sabato 28 ottobre, seguiamo assieme la sessione di terze. Sportface.it non vi lascerà soli e vi terrà informati in tempo reale. QUALIFICHE OGGI IN TVDELLE QUALIFICHE PER AGGIORNARE LAPREMERE F5 O FARE REFRESH 19.25 – Pochi minuti all’ultima sessione didel Gran Premio del ...