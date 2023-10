LIVE F1 | GP Messico 2023 in DIRETTA | Verstappes si riprende la vetta della FP3 | Ferrari focalizzata sul passo gara

Leggi su oasport

(Di sabato 28 ottobre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20.26 Abortiscono il loro tentativo Leclerc e Sainz. 20.25 C’è Leclerc che si lancia con gomme soft per un nuovo time-attack. 20.24 Arriva Perez e si porta in terza posizione a 0.139 da Max. 20.23 Verstappen non ci sta e si porta davanti a tutti con il crono di 1:17.887 a precedere di 0.070 un Albon sorprendente. 20.23fuori dalla top-10, perché concentrati sul: Leclerc 12° e Sainz 13°. 20.21 Piastri si rilancia e si porta in terza posizione a 0.435. Grande crono di Albon. 20.20 Russell ed Hamilton abbassano i loro crono: secondo a 0.291 e sesto a 0.565. Sainz prosegue su un, impostando un ritmo non velocissimo. 20.18 Migliorano Bottas, terzo a 0.480, mentre Norris è quinto a 0.523. 20.15 Nel ...