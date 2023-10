LIVE F1 | GP Messico 2023 in DIRETTA | le Ferrari passano il Q1 con le gomme medie Eliminato Norris!!

(Di sabato 28 ottobre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA23.22 L’ultimo tentativo di molti piloti è stato danneggiato dal testacoda di Alonso, che ha causato una lunga bandiera gialla. L’errore dello spagnolo ha portato ad un’eliminazione eccellente, quella di Lando Norris. 23.21 Molti piloti si sono lamentati nei Team Radio per le condizioni della pista, che sono molto differenti da quelle della mattina messicana. 23.20 Le duee le due Mercedes sono riuscita a risparmiare un set dirosse in questo Q1, facendo il giro veloce con le. Hanno scelto di andare sul sicuro le due Red Bull, che hanno girato con le soft. 23.19 Questa la classifica del Q1: 1 Max VERSTAPPEN1:18.099 2 2 Oscar PIASTRI+0.142 2 3 Daniel RICCIARDO+0.242 14 Charles LECLERC+0.302 2 5 Valtteri BOTTAS+0.330 2 6 Sergio PEREZ+0.454 2 7 ...

