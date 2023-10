LIVE F1 | GP Messico 2023 in DIRETTA | le due Ferrari si salvano ed accedono in Q3 Miglior tempo per Hamilton davanti a Verstappen

Leggi su oasport

(Di sabato 28 ottobre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA23.42 Questa la classifica del Q2: 1 Lewis1:17.571 3 2 Max+0.054 4 3 George RUSSELL+0.102 3 4 Daniel RICCIARDO+0.135 4 5 Oscar PIASTRI+0.303 46 Charles LECLERC+0.330 4 7 Valtteri BOTTAS+0.445 4 8 Sergio PEREZ+0.553 4 9 Alexander ALBON+0.731 410 Carlos SAINZ+0.811 4 11 Guanyu ZHOU +0.869 4 12 Pierre GASLY+0.950 4 13 Nico HULKENBERG+0.953 5 14 Fernando ALONSO+1.167 5 15 Yuki TSUNODA- – 4 23.41 BANDIERA A SCACCHI! Si salva Carlos Sainz, che termina il Q2 in decima posizione. 23.40 Nona posizione per Albon, che scavalca Sainz. 23.39!! Primoper il britannico in 1.17.571. 23.39 Secondo Russell, terzo Ricciardo. In nona posizione Sainz che ora rischia. 23.39 Terzoper Leclerc a 0.249 da ...