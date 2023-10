LIVE F1 | GP Messico 2023 in DIRETTA | FP3 dalle 19 30 | Ferrari concentrata sulle qualifiche

Leggi su oasport

(Di sabato 28 ottobre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA19.15 Nell’era contemporanea, nessuno è ancora risultato il migliore in qualifica in più di un’occasione. Abbiamo, infatti, ben cinque piloti in attività a essere scattati dalla prima casella. Si tratta di Lewis Hamilton (2016), Daniel Ricciardo (2018), Charles Leclerc (2019), Valtteri Bottas (2021) e Max Verstappen (2022). 19.12 Da capire anche l’impatto delle condizioni ambientaligomme. Si gira in altura e il pericolo del graining è noto. 19.09 Curiosità anche sulla condizione dei piloti della: Sainz e Leclerc non sono al massimo per problemi di natura gastrointestinale e per un ascesso. 19.06a lavoro sulla messa a punto. Rossa particolarmente in difficoltà nella zona centrale, per un forte sottosterzo. 19.03 Verstappen, come al ...