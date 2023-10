LIVE F1 | GP Messico 2023 in DIRETTA | Ferrari danneggiate dal traffico | Verstappen svetta nella FP3 Dalle 23 00 le qualifiche

Leggi su oasport

(Di sabato 28 ottobre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20.40 Appuntamento alle 23.00 per le. Un saluto dalla redazione di OA Sport. 20.37 Per questo motivo Leclerc e Sainz non sono andati oltre il 13° e 15° tempo, anche perché c’è stato un focus sulla simulazione del passo gara. 20.34 Termina la FP3 con Maxdavanti a tutti con un margine di vantaggio di 0.070 su Albon e 0.139 su Perez.che non hanno potuto effettuare l’ultimo tentativo utile del time-attack, per problemi di: Sainz è andato addirittura in testacoda per aver trovato Strollzona dello snake; Leclerc si trovamedesima situazione con Magnussen. 20.32 Di seguito l’ordine dei tempi aggiornato: 1 MaxRed Bull Racing1:17.887 3 2 ...