LIVE F1 | GP Messico 2023 in DIRETTA | dalle 19 30 la FP3 | Ferrari a lavoro per le qualifiche

Leggi su oasport

(Di sabato 28 ottobre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA18.48 Grande attesa in vista di una bagarre per la pole position non così scontata, in base ai riscontri delle prime libere. 18.45 Buona sera e bentrovati alladella terza sessione di prove libere e delleper il Gran Premio del, valevole come diciannovesimo e quartultimo capitolo stagionale del Mondiale di Formula Uno. Cronaca FP1 – Cronaca FP2 – Programma odierno in tv e streaming Buonasera amici di OA Sport e benvenuti alladella terza sessione di prove libere e delleper il Gran Premio del, valevole come diciannovesimo e quartultimo capitolo stagionale del Mondiale di ...