LIVE Conegliano-Milano 3-1 | Supercoppa volley femminile in DIRETTA | le venete alzano il primo trofeo della stagione!

Leggi su oasport

(Di sabato 28 ottobre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20.00: Per oggi è tutto, grazie per averci seguito e appuntamento alle prossime sfide del campionato italiano di. Buona serata 19.58. in casa25 punti per Haak e 14 per una Fahr inarrestabile, persolo Egonu con 21 punti in doppia cifra. Tra una settimana le due squadre si ritroveranno ad Assago per la prima sfida di campionato. 19.57: Egonu devastante nelset ma poi sempre in affanno, Haak invece in difficoltà nella prima parte ma brava a tirarsi fuori da una situazione non semplice e a ribaltare la situazione, risultando decisiva nella vittoria delle, guidate magistralmente da una Wolosz sempre impeccabile 19.55: Il break, lunghissimo, dopo due set, ha spezzato il ritmo di un match che ...