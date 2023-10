LIVE Conegliano-Milano 1-0 | Supercoppa volley femminile in DIRETTA | le venete si aggiudicano un tiratissimo primo set | 26-24

Leggi su oasport

(Di sabato 28 ottobre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA3-5 Gran difesa di Egonu, mano out di Sylla da zona 4 3-4 Fallo in palleggio di Plummer 3-3tempo Fahr 2-3 out il lungolinea da zona 4 di Plummer 2-2 mano out Plummer da zona 4 1-2 Out il tocco di Plummer da posizione impossibile dopo la difesa di1-1 Vincente Haak da zona 2 0-1 Il pallonetto vincente di Bajema da zona 4 26-24 Lo chiude Haaaak!!! Proprio la svedese che aveva faticato tanto nella prima parte del set, si è scatenata nel finale ed ha trascinatoal successo nelset. Attacco vincente in diagonale da zona 2 per lei 25-24 Out Egonu in parallela da seconda linea 24-24tempo Fahr 24-23 Egonu!!! Micidiale da seconda linea con alzata di Parrocchiale 23-23 La pipe di Egonu 23-22 ...