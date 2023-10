LIVE Conegliano-Milano 1-0 | Supercoppa volley femminile in DIRETTA | grande equilibrio anche nel secondo set | 12-12

Leggi su oasport

(Di sabato 28 ottobre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17-21 Errore al servizio16-21 Errore al servizio16-20 Mano out di De Kruijf in primo tempo 15-20 Murooooooooooooooooo Egonuuuuuuuuuuuuuuuu 15-19 Diagonale vincente di Egonu da zona 2 15-18 La fast di De Kruijf 14-18 Aceeeeeeeeeeeeee Orrooooooooooooooooooo 14-17 Vincente Sylla, scatenata, da zona 4 14-16 Errore al servizio13-16 La pipe di Egonu 13-15 Primo tempo dietro di Fahr a chiudere un’azione concitata 12-15 Murooooooooooooo Rettkeeeeeeeeeeeeee su Robinson-Cook 12-14 Diagonale vincente di Sylla da zona 4 12-13 Primo tempo Rettke 12-12 La fast di Rettke 12-11 Errore al servizio11-11 primo tempo di Rettke 11-10 Errore al servizio10-10 Primo tempo appena accennato di Candi 10-9 Primo ...