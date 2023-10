LIVE – Brescia-Trento | Serie A1 2023 2024 basket | RISULTATO in DIRETTA

Leggi su sportface

(Di sabato 28 ottobre 2023) Ilindi, sfida valida come 5^ giornata dellaA1di. Scontro diretto di altissima classifica: gli uomini di coach Magro, infatti, hanno vinto tutte le quattro partite precedenti, mentre la formazione di coach Galbiati ha perso una sola partita, contro la Virtus Bologna. La palla a due è fissata alle ore 19:30 di sabato 28 ottobre sul parquet del Palaleonessa A2A, con Sportface che vi fornirà unaggiornato in tempo reale. COME VEDERE LA PARTITA IN TV PROGRAMMA E TV 5^ GIORNATA RISULTATI E CLASSIFICA REGULAR SEASON REGOLAMENTOA1PER AGGIORNARE ILFARE REFRESH O CLICCARE ...