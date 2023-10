L’Italia si astiene su risoluzione Onu | Schlein | “Grave errore” La replica di Meloni | “È la posizione più equilibrata”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 28 ottobre 2023) È scontro politico tra maggioranza e opper la scelta del governo di non votare laOnu sul conflitto in Medio Oriente che chiedeva una immediata tregua umanitaria a Gaza (leggi). All’indomani dell’astensione, il centrodestra è stato criticato aspramente dalle sinistre, col Pd a parlare di “”. Agli attacchi hato direttamente la premier Giorgia, che ha rivendicato la scelta. Secondo la presidente del Consiglio la decisione di non votare “era la piùfra le posizioni possibili, e non a caso è stata ladella gran parte dei Paesi del Consiglio europeo, dei Paesi europei e di quelli del G7. Stiamo cercando – ha detto la leader di Fratelli d’Italia – di mantenere l’equilibrio, e sia il voto ...