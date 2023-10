L' Italia astenuta all' Onu sulla tregua umanitaria Meloni | Serve equilibrio | no escalation Schlein critica | Un errore non votare la risoluzione

(Di sabato 28 ottobre 2023) L’astensione dell’Onu sul conflitto in Medio Oriente «era la più equilibrata fra le posizioni possibili, e non a caso è stata la posizione della gran parte dei Paesi del Consiglio europeo, dei Paesi europei e di quelli del G7. Stiamo cercando il più possibile di mantenere l’, e sia il voto a favore sia quello contrario sarebbero stati voti che spostavano...

Ieri l'si èsulla risoluzione Onu per la tregua a Gaza, perché "era la più equilibrata tra le posizioni possibili, non a caso è la posizione della maggioranza dei Paesi europei e del ...

L'Italia si astiene nella risoluzione Onu per una tregua a Gaza AGI - Agenzia Italia

Gaza, Italia astenuta all'Onu | Meloni: "Scelta per evitare escalation" TGCOM

Secondo Nebenzya ora lui le parti in conflitto devono "ascoltare la risoluzione e fermare la violenza". "L'Italia si è astenuta" sulla risoluzione Onu per la tregua a Gaza "perché se da un lato ...AGI - Internet spento, comunicazioni al collasso, e poi bombe, fumo, pesanti attacchi via terra, aria e mare sulla città di Gaza e nel nord della Striscia. Ancora non ci sono i dati sulle vittime pale ...