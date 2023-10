L’istruzione ti fa vivere di più | il messaggio che sto lasciando ai miei studenti del Suor Osola

Leggi su ildenaro

(Di sabato 28 ottobre 2023) Le persone istruite sono quelle che accettano le regole ed i sacrifici del viver sani, di cui ormai tutti conosciamo la portata. “ll 2019 è l’anno precedente la pandemia da Covid 19. L’anno successivo furono 743 mila morti per malattia, con un aumento di oltre 105 mila unità, cioè di un sesto rispetto al numero del 2019. I tre quarti dell’incremento furono causati dalla pandemia. Al netto degli effetti del Covid, le cause di morte che più concorrono al totale dei decessi restano le stesse nel 2019 e nel 2020 e il loro peso sul totale non varia in misura rilevante nei due anni. Nel 2019 la popolazione con più di 30 anni per la quale l’Istat ha incrociato le morti per malattia con il livello di istruzione era di 42,9 milioni di persone; i decessi dovuti alle 24 cause di morte considerate furono 630 mila circa. L’insieme di queste patologie ha provocato un decesso ogni 68 persone. ...