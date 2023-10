Lille-Monaco domenica 29 ottobre 2023 ore 15 | 00 | formazioni ufficiali | quote | pronostici | convocati

Leggi su infobetting

(Di sabato 28 ottobre 2023) Ildi Fonseca sembra aver trovato la strada giusta sia in Ligue1 che in Conference League: il 2 a 1 sullo Slovan Bratislava vale il primato in classifica con un punto di vantaggio proprio sugli slovacchi e la possibilità di avere il destino nelle proprie mani a 3 turni dalla fine della fase a gironi. Testa al campionato adesso, dove InfoBetting: Scommesse Sportive e