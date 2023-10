Liga | il Barcellona e i suoi talenti

(Di sabato 28 ottobre 2023) Se c’è una cantera famosa in tutto il mondo è proprio quella deldi Xavi ed ogni anno presenta alle porte della prima squadra giovani e giovanissimi spesso cresciuti proprio nelle giovanili. La particolarità del Barca è che i giocatori esordiscono e diventano titolari già da giovanissimi sembrando già dei veterani quando raggiungono l’ancora verdissima età di 20 anni. E’ proprio il caso di Pablo Martin Paez Gavira detto «Gavi». Cresciuto nelle giovanili del Betis Siviglia è ora uno dei maggioridel calcio mondiale pur avendo solo 19 anni! Mezz’ala tecnicamente impressionante combina grande agilità ad una abilità di impostare il gioco da vero nuovo Xavi. E’ sicuramente meno conosciuto Alejandro Balde, nato proprio ada padre guineense e madre dominicana. Il terzino sinistro con spiccata predilezione ...

Con 12 gol e 3 assist in 13 partite dellaspagnola l'attaccante inglese di soli 20 anni è ... Ad assistere in tribuna al Clasico c'erano anche i Rolling Stones, diventati sponsor del...

Liga - Barcellona-Real Madrid 1-2 nel Clasico: gol di Gundogan, poi doppietta di Bellingham. Ancelotti fa festa al 92' Eurosport IT

FINALE Barça-Real Madrid 1-2: Bellingham la ribalta! La Gazzetta dello Sport

Come riportato da Marca in un video, Vinicius ha ricevuto insulti razzisti dalla tribuna dello Stadio Olimpico di Barcellona: "F..... scimmia, f..... scimmia". Da ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito ...