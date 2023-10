Liga 2023 2024 | il Siviglia fa 2-2 contro il Cadice | quinto pareggio di fila per il Getafe

Leggi su sportface

(Di sabato 28 ottobre 2023) In un sabato diin cui le luci dei riflettori erano puntate sul Clàsico Barcellona-Real Madrid, si sono disputati altri tre match valevoli per l’undicesima giornata. Spicca ildel, fermato sul 2-2 dal. Nonostante gli andalusi fossero favoriti alla vigilia, dopo mezz’ora si sono ritrovati sotto di due gol per via delle reti di Ramos e Machis. I ragazzi di Mendilibar però non hanno mollato e sono riusciti quantomeno a strappare un punto, con le marcature di Ocampos e Rakitic che hanno firmato la rimonta. 0-0 e tanta noia invece tra Maiorca e, due squadre ormai abbonate al. Per ilsi tratta deldi, mentre per il Maiorca del quarto ...