Licenziato perché timbrò il cartellino in boxer | ex vigile si deve reintegrare

Leggi su feedpress.me

(Di sabato 28 ottobre 2023) Era diventato il simbolo dei "furbetti del" ma in verità Alberto Moraglia, pizzicato dalle telecamere poste dalla Guardia di Finanza mentre timbrava ilin mutande era un dipendente modello. Tant'è vero che è sempre stato assolto dall’accusa di truffa. Ma al Comune di Sanremo queste assoluzioni evidentemente non sono bastate per richiamare "a casa" ilMoraglia. C'è...