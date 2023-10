Lecce-Torino LIVE 0-1 | ci prova Sanabria

(Di sabato 28 ottobre 2023) Al Via del Mare, il match valido per la decima giornata di Serie A 2023/2024 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAl Via del Mare,si affrontano nel match valido per la decima giornata di campionato di Serie A 2023/2024.0-1: sintesi e moviola 1? – Inizia il match. 16? – Match equilibrato tra le due squadre fin qui. 28? – Punizione di Lazaro che finisce sulla barriera. 30? – Prima vera occasione della gara con un tiro di Banda che para Milinkovic-Savic. 42? – Gol del! Ha segnato Buongiorno con un gran tiro sul primo palo. 45? – Segnalati tre minuti di recupero. 48? – Termina il primo tempo. 46? – Inizia il secondo tempo. 60? – Tiro di ...

SECONDO TEMPO 12' OCCASIONE TORO! Lazaro finalmente dal fondo mette bene un cross in mezzo, Sanabria vince il contrasto aereo ma mette alto. 11' Ricci in mezzo, Baschirotto ...SECONDO TEMPO Rientrano in campo le due formazioni per disputare la ripresa. PRIMO TEMPO Finisce qui il primo tempo, Toro avanti 1-0. 47' Linetty in palleggio di corsa e conclusione ...