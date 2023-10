Lecce-Torino LIVE 0-0 | inizia il match

(Di sabato 28 ottobre 2023) Al Via del Mare, ilvalido per la decima giornata di Serie A 2023/2024 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAl Via del Mare,si affrontano nelvalido per la decima giornata di campionato di Serie A 2023/2024.0-0: sintesi e moviola 1? –il. Migliore in campo: A fine partita0-0 risultato e tabellino(4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Pongracic, Gallo; Gonzalez, Ramadani, Rafia; Almqvist, Krstovic, Banda. All. D’Aversa.(3-5-2): Milinkovic-Savic; Vojvoda, Buongiorno, Rodriguez; Bellanova, ...

Alle 18 calcio d'inizio di, mentre in serata, alle 20.45 c'è Juventus - Verona (in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Sport 4K e in streaming su NOW). I ...

Verso Lecce-Torino: probabili formazioni e ultime news Toro News

Lecce-Torino, le formazioni ufficiali Torino FC

Calcio ora per ora Sono 23 i calciatori convocati da Ivan Juric, allenatore del Torino, Sono 23 i calciatori convocati da Ivan Juric, allenatore del Torino, per la gara contro il Lecce. Torna ...Lecce-Torino, la moviola: gli episodi arbitrali più importanti della partita valida per la 10a giornata del campionato di Serie A 2023/2024 ...