Le ricette irlandesi per Halloween | saporiti piatti vegetariani!

(Di sabato 28 ottobre 2023) L’antica ricorrenza celtica di Samhain, celebrata tra l’ultimo giorno di ottobre e il 1°di novembre, coincideva con la fine del periodo del raccolto, festeggiato anche con grandi banchetti a base di prodotti stagionali che avevano una grande importanza per la parte rituale di questo momento di passaggio tra stagioni diverse. Elementi e ingredienti fondamentali erano rape, mele e sidro di mele, patate, noci, carne di manzo, maiale, pollame, birra, che in parte, ancora adesso ricorrono neiche vengono preparati in occasione di. Nel mondo celtico il lavoro si fermava, la comunità si riuniva e i banchetti erano anche un momento divinatorio per il futuro, di ringraziamento e di condivisione anche del mito. Le pratiche sono molto cambiate, ma è divertente e interessante provare a osservare le tracce che sono rimaste. Tradizionalmente, le ...