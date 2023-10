Le lettere della Cei | «Lo Stato ci chiede di pagare l’Imu arretrata» Fino a 11 miliardi non versati

Leggi su open.online

(Di sabato 28 ottobre 2023) In una lettera inviata alle «eccellenze reverendissime»Conferenza Episcopale Italiana si cela il grido d’allarme dei vescovi per. A firmare la comunicazione inviata il 25 ottobre e di cui parla oggi La Stampa è il segretario generaleCei Giuseppe Baturi. E la preoccupazione per quanto sta accadendo sembra palpabile: «Molti enti ecclesiastici stanno ricevendo in questi giorni la notifica del provvedimentoCommissione europea, adottato lo scorso 3 marzo, relativo al recupero degli aiuti diconcessi sotto forma di esenzione dall’Imposta comunale degli Immobili (Ici) tra il 2006 e il 2011. La Segreteria generale sta monitorando la questione e fornirà indicazioni nei prossimi giorni». La tassa non pagata Per capire il motivo dell’allarme tra i vescovi bisogna proprio ...