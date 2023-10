Le 15 località sciistiche più economiche d' Italia | per un inverno top a prezzi contenuti

Leggi su gqitalia

(Di sabato 28 ottobre 2023) Le piste innevate potrebbero sembrare ancora lontane, ma è già tempo di programmare, con buon anticipo e con un occhio ai, i prossimi weekend a tutto sci. Dal weekend dell’Immacolata scatta, infatti, la corsa alle destinazioniche coprono non solo le Alpi ma anche l’Appennino. E se sei tra quelli che oltre al numero, ai km e alla bellezza delle piste bada anche al portafoglio ti interesserà sicuramente sapere quali sono leinpiùdi questo: a trovare la risposta ci ha pensato Holidu, un motore di ricerca per case vacanze che ha stilato la lista dei comprensori sciistici più convenienti ine in Europa (insieme alla Top 10 di quelle invece più esclusive) tenendo conto del prezzo ...