Lazio | Luis Alberto in panchina con la Fiorentina?

(Di sabato 28 ottobre 2023)potrebbe partire dallanella partita dellacon la: decisivo il confronto con Sarri Come riporta Il Messaggero, Maurizio Sarri sta meditando sulla possibilità cheparta dallanella gara di lunedì sera all’Olimpico tra. Decisivo sarà un confronto tra oggi e domani con lo spagnolo: il tecnico non vuole assolutamente rompere l’equilibrio creatosi col calciatore che avrebbe comunque bisogno di riposo. I prossimi allenamenti saranno decisivi. LEGGI ALTRE NOTIZIE SUNEWS24.COM

Commenta per primo Foto di squadra a Formello poi seduta tattica per la, che si è ritrovata alle 14 sul campo centrale del centro tecnico, orfana di Casale (lesione ...capire se al posto di...

Lazio, occhio alla gestione di Luis Alberto e Kamada contro la Fiorentina: le ultime Fantacalcio ®

Lazio, Luis Alberto imprescindibile: il dato sui passaggi chiave del Mago Cittaceleste.it

Dopo il giorno di riposo è scattata la tattica a Formello. La Lazio si è ritrovata oggi nel proprio centro sportivo per iniziare le prove in vista della difficile sfida contro ...Pomeriggio di lavoro per la Lazio, prossima avversaria della Fiorentina, lunedì. Alle 14 infatti foto di gruppo per la squadra poi tutti in campo, assente solo Casale infortunato e che ...